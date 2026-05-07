ದೇವರಿಗೆ ‘ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರೋತ್ಸವ’

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಲಾಯಿತು. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಭಕ್ತರ ಪೂಜಾ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ದಣಿಯುವ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಂಪಾದ ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ, ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಬಗೆಬಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಜಾರುತ್ತಾನೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಏ.30ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ವಾರದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ತಂಪಾದ ಪಾನಕ, ಸುಗಂಧ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>