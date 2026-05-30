ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವರುಣನ ಮುನಿಸು!

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಮೇ 31ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಲಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಪ್ಪಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ಪನ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಪ್ರತೀತಿ. ಮೇ 31ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ವಿವಿಧ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರಗು ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿತ್ತು. ಹಸಿರು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಜಲಾವರದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥನ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಗಿರಿಜನರ ನೃತ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ತಳಮುಟ್ಟಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಕಳೆಗಟ್ಟಲಿದೆ' ಎಂದು ದೇವಳದ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥನ ಬೆಟ್ಟದ ಪರಿಸರವು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಸಮೃದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ಹರಿಯುವ ಜಲ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳ ಸುಲಲಿತ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಹೂಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಣಾಮ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆ, ಹಳ್ಳ, ಸದಾ ಜಿನುಗುವ ಕೊಳ್ಳ, ಕಟ್ಟೆ, ಹೂಟೆಗಳು ಕಾಣದಾಗಿವೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತಳಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಜಲಮೂಲಗಳ ಅವನತಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ ಜಲಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾಮೃತದ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>