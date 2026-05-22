ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ; ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹಾನಿ

ಯಳಂದೂರು: ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಲಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಜಲ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರುಣನ ಆಗಮನ ತಡವಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡುವ ಕಾನನ, ಆಹಾರ ಮೂಲವಾದ ಧರೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಅಪರೂಪದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ತಾಣಗಳ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಯತೇಚ್ಛ ಬಳಕೆ, ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಭಾವ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದ 18 ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳು, ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಉಲ್ಲಾಸ ತಾಣಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕರಮತ್ತಿ, ದಡಸಲು, ಸೈರೊನ್ನೆ, ಕರವಾಡಿ, ನೀಲೇಳು, ಕಿಂಚಗ, ಸುರವಿಲು ಮರಗಳು ಆನೆಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಬಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆ. ನೇರಳೆ, ಕಕ್ಕೆ, ಆಲ, ಹತ್ತಿ ಮರಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಜೇನು ಮತ್ತಿತರ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ದಟೈಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏಕ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಂಟಾನ ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಚಿತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾವರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಏಟ್ರೀ ಸಂಶೋಧಕ ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಶೇ 90 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶೇ 80 ಔಷಧಗಳು ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಜೇನು, ಚಿಟ್ಟೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು, ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾದೇಗೌಡ.</p>.<p>ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬೇಧ: ಬಿಆರ್ಟಿ ಅರಣ್ಯವು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಜೀವಂತ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ, ಮಳೆ, ತಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸದಾ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾನನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತೇವಾಂಶದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆನೆ, ಕರಡಿ, ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದ 32 ಬಗೆಯ ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಗಳು ನಶಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತಾರೆ, ಅಳಲೆ, ನೆಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತಿತರ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಸ್ತನಿ ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳ ಬದುಕಿಗೂ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಟ್ರೀ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>