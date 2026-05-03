‘ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ’

ಯಳಂದೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಉಪಾಸಕ ಬಂತೇರತ್ನ ಬಂತೇಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಯದುಗಿರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಬುದ್ಧ. ಇವರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಶಾಂತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮನುಕುಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರು. ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾದರು. ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಇತರರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೋಧಿಸಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬುದ್ಧನ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯೇ ಕೌತುಕವಾಗಿದ್ದು, ಜನನ, ಜ್ಞಾನೋದಯ, ಮಹಾಪರಿನಿಬ್ಬಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಉಪಾಸಕರು ಪವಿತ್ರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಂತೇರತ್ನ ಬಂತೇಜಿ, 'ಬುದ್ಧನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಜಾತಿ, ಮತಗಳ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಘ ಜೀವನ, ಸರಳ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾತೃ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಈಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮನೋ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಹಾಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>