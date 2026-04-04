ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ನೌಕರರು ಭಾಗಿ

<p>ಯಳಂದೂರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನಗಣತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗಣತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಎನ್.ನಯನಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏ.1 ರಿಂದ 15ರ ತನಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏ.16 ರಿಂದ ಮೇ 15ರ ತನಕ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಣತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಗಣತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ದಾಖಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ದತ್ತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಸ್ಟರ್ ತರುಬೇತುದಾರ ಎಸ್.ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣತಿದಾರರು ಏ.16 ರಿಂದ ಮೇ 15ರ ವರೆಗೆ ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಗಣತಿದಾರರ ತನಕ ಹತ್ತಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಗಣತಿ ಸಾಗಲು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಣತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 700 ರಿಂದ 800 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗಣತಿದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 6 ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇರಲಿದೆ. ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಣತಿದಾರರ ಹಂಚಿಕೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 12 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 1 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿದ್ದು, 29ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 129 ಗಣತಿದಾರರು, 37 ಮೇಲ್ವಿಚಾರರು ಹಾಗೂ 16 ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಗಣತಿ, ವಸತಿಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2ನೇ ಹಂತ 2027ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ: ಜನರು ಜನಗಣತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ‘ಜನಗಣತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ’ (ಸಿಎಂಎಂಎಸ್) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮನೆ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಗಣತಿದಾರರು ಎಚ್ಎಲ್ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆಗಳ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಯನಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಯದುಗಿರಿ, ರಮೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260404-37-1053232196</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>