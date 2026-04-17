ಯಳಂದೂರು: ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಯಳಂದೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸುವ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಿಂದ ಮೇ 15ರ ತನಕ ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂಚನೆ ಕೈಪಿಡಿ ನೀಡಿ, ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಗಣತಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಣತಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2 ಹೋಬಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ 12 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 28 ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ಟಿ ನಡುವಿನ ಕಾನನದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಡುಗಳು ಗಣತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 165 ಗಣತಿದಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಣತಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಎಲ್.ನಯನಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣತಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏ.1ರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 15ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 150ರಿಂದ 180 ಮನೆ ಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಗಣತಿದಾರರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 6 ಮಂದಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>