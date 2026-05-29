ಯಳಂದೂರು: ಮಕ್ಕಳ ರಜಾ ಮಜಾ ಮುಕ್ತಾಯ..

ಯಳಂದೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟ, ಗೋಲಿ ಹೊಡೆದ, ಬುಗುರಿ ತಿರುಗಿಸಿದ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ, ಫಸಲು ಕೊಯ್ದು ನಲಿದ, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿದ ಚಿಣ್ಣರು ಈಗ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಮಜದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪಾಟಿ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಡು-ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ 100 ಶಾಲೆಗಳು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿವೆ. 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು 1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಳ್ಳಿ, ಹಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟ–ಗುಡ್ಡಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಬೇಡುವ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪೇಟೆ–ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಯುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಊರೂರು ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬೇಸರವಾದಾಗ ಮರಗಳನ್ನು ಏರಿದ್ದೇವೆ, ತಿಂದುಂಡು ಟೈರ್ ಬಂಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಓಡುತ್ತ, ಏದುತ್ತ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುತ್ತ ಕಾಡಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಮೀಪದ ಆಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹರಟಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಡು ಹಣ್ಣುಗಳ ರುಚಿ ಸವಿದಿದ್ದೇವೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೇರಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಸೀಬೆ, ನೇರಳೆ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುರುಟಿಪಾಳ್ಯದ ಸೋಲಿಗ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿಷ್ಣು, ರಂಗ ರಜೆ ಅನುಭವಗಳ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

'ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುತ್ತ ಹಸಿರು ಫಸಲಿನ ನೋಟ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ, ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಇಳಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹಸಿವಾದಾಗ ಹಲಸು, ಮಾವು ತಿಂದೆವು, ಊರ ಮಂದಿಯ ಅಕ್ಕರೆ, ಹಸು–ಕರುಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರ ಅಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಖುಷಿ ಅನನ್ಯ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ