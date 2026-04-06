ಯಳಂದೂರು: ಕುಸಿದ ಕೊಕೊ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕೊಕೊ ಬೆಳೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಕೊಕೊ ಬೆಳೆಯುವತ್ತ ಕೃಷಿಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಂದುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಂಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಕೊ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕುಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಕೊ ಬೆಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಕೊ ಗಿಡಗಳ ನಾಟಿಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೂ ರೈತರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಕೊಕೊ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಕೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪೊದೆಯಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಾಯಿಗಳು ತೂಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಏಳೆಂಟು ದಿನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು, ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹದವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ರೈತ ಮಹೇಶ್.</p>.<p>ಕೊಕೊ ಬೀಜಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಯ್ದಾಟ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹250 ರಿಂದ ₹1 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಧಾರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೊಕೊ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇವರು.</p>.<p>ಕೊಕೊಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಕೊಕೊ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ರೈತರು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 100 ರಿಂದ 150 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಹಾಗೂ 10 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊಕೊ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಿಡದಿಂದ 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅಡಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಬೇಡದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಫ್ರಿಕಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕೊಕೊ ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊಕೊ ಬೆಳೆಯಲು ಯುವ ಕೃಷಿಕರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಜು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-37-1145369718</p>