ಬಿಸಿಲ ಝಳ ತೀವ್ರ: ಮೀನು ಸಾಕಣೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಾವರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆ ಜಲ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನದಿ, ಕೆರೆಗಳು ತಳಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ತಾಪದ ಪರಿಣಾಮ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನು ವೈವಿಧ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳು, ಉಳಿದವು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕೆರೆಗಳು–ಕಟ್ಟೆಗಳು ಇವೆ. 3 ಕಿರು ಆಣೆಕಟ್ಟೆ, ನದಿ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಾರು ಕಾಲುವೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮೇನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಗಳಿದ್ದು 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಲಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಕೈತಪ್ಪುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 50 ಟನ್ ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೀನು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಮುಗಿಲು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಜಲಾವರಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕುಸಿದಿದೆ. ನೀರು ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮೀನು ಮರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ ತನಕ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಮುಂಗಾರು ಆಗಮನದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಬಿನಿ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಉಪ್ಪಿನಮೋಳೆ ದೇವರಾಜು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿಗಳಾದ ಕಾಟ್ಲಾ, ರೋಹು, ಮೃಗಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಂಡೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೂಳಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದರೂ, ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೀನು ಕೃಷಿಕ ಅಗರ ಶಿವರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ: ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 500 ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 13 ರೈತರು ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲಾಪಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಂಡೆ ತಳಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿವೇಕ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-37-1070334832</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>