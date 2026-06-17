ಯಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 198 ನೌಕರರು ‘ಕರ್ತವ್ಯ’ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಕಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್) ‘ಕರ್ತವ್ಯ’ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ 198 ನೌಕರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖಚರ್ಯೆ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 28 ಗ್ರಾಮಗಳ 12 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 62ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಗ ಕರ್ತವ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೌಕರರು ಸಹಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಜಿಪಿಎಸ್) ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಖಚರ್ಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಹಾಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂಜಾನೆ 9.45 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30ರ ತನಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಯಳಂದೂರು ವಲಯ ಶೇ100 ನೋಂದಣಿ: ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 198 ನೌಕರರು (ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ) ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ (ಮೇ 28) ರಿಂದಲೇ ಶೇ 90 ನೌಕರರು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ, ನಿಯೋಜನೆ, ಎಚ್ಆರ್ ಎಂಎಸ್ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ ಬಡ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 15ರೊಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 100 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಇಒ ಮಾರಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-37-68100375</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>