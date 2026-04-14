ವರುಣನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸುಮಗಳು

ಯಳಂದೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಕಾವು ಧರೆ ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಹತ್ತಾರು ತರು ಲತೆಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಡು-ನಾಡು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಜೀವ ಲೋಕವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ. ಕಾಡು-ನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿತ್ತಿರುವ ಲತೆಗಳು ತನುಮನಕ್ಕೆ ತಂಪು ತುಂಬಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಹೂಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಾಡಿದ್ದು ಎಲೆ ಉದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಸರ್ಗದ ತುಂಬ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಾಂತಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಹೂಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಹಳ್ಳಿ, ನಗರ ಹಾಗೂ ಕಾನನದಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲ ಕಾಲದ ಕುಸುಮಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳುತ್ತವೆ. ಕಕ್ಕೆ, ಮುತ್ತುಗ, ಗುಲ್ ಮೊಹರ್, ಬೂರಗ, ಗಂದಿಗೆ ಜಕರಂಡಾ, ಜಿನ್ನಿಯಾ, ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇನಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಾದಿ-ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಹೊಮ್ಮಿಸಿ ವರುಣನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕಾತರಿಸಿದರೆ, ವೃಷ್ಠಿ ವನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಲತೆಗಳು ಪರಾಗ ಸ್ವರ್ಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜೇನು, ಪತಂಗ, ದುಂಬಿಗಳ ಚಿತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ದಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ತೊಟ್ಟು ನಲಿಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಟ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಜಡೇಸ್ವಾಮಿ.</p>.<p>ಕೆಂಡೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ಹೊನ್ನೆ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ, ಬಿಸಿಲು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಮಕರಂದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮತ್ತು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗವು ಬಾನಾಡಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ವೃಕ್ಷಗಳು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮೇವು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಜನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>'ಬಿಳಿಗಿರಿ ಅರಣ್ಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಹೂಗಳು ಕಾಣಿಸಿವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವರ್ಣದಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಸೋಲಿಗರು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಲಂಟಾನಾಕ್ಕೆ 'ಜೂಜಕ್ಕಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ 'ಲಂಟಾನಾ ಕಮಾರಾ' ಹೂ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಪೋಷನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೂಲಿಕೆ ತಜ್ಞ ಬೆಟ್ಟದ ಮೊಮ್ಮಯ್ಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>