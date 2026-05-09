ಯಳಂದೂರು | ಅನಿಲ ಕೊರತೆ: ಉರುವಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಯಳಂದೂರು: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯದಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉರುವಲಾದ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸೌದೆಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸೌದೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮನೆಗಳು ಸಹಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉರುವಲಾಗಿ ಮರದ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರದ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೀಳುವ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ಕೋಲುಮಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಡುಗೆಗೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಡದ ಉರುವಲು ಲಭ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉರುವಲುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ಸಾರ್ವಾಜನಿಕರ ಸಹಿತ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾರಣೆಯೂ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಟನ್ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಉರುವಲಿಗೆ ₹ 4 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ದರವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ₹ 2,500 ರಿಂದ 3,000ದವರೆಗೂ ಧಾರಣೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಟನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೌದೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಸುಹೈಲ್.

'ಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಳೆಗುಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆ ಬಳಕೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು.

ಹೆಬ್ಬೇವು, ಗೊಬ್ಬಳಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಮರ, ತೋಟಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಬ್ಬೇವು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಗೂಬ್ಬಳಿ ಮರಗಳ ಸೌದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ.

ಸಾಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಳಿಯುವ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಮರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 1,750ರಿಂದ ₹ 3,150ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮರದ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಬಾಲು ತಿಳಿಸಿದರು.