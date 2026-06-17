ಯಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಗಂಧೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕವ್ವಾಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಯಳಂದೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಭಾನಿ ಖಾದ್ರಿ ರಹಮತುಲಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದಪ್ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಗಾ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಖಂಡರು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾದರ್ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕವ್ವಾಲಿ ಗಾಯನ ಮೆರುಗು: ದರ್ಗಾ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಭಕ್ತಿ ಗಾಯನದ ಕವ್ವಾಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>13ನೇ ಶತಮಾನದ ಬರಹಗಾರ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೂ ರಚನೆಯ ಭಾರತ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಗಾಯಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು. ಕಲಾವಿದರು ಡೋಲು, ತಬಲ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಲಾಪ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕವ್ವಾಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-37-465042122</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>