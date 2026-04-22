ಧರೆಯ ಉರಿ ತಣಿಸುವ ಸಮಯ!

ಯಳಂದೂರು: ಇಳೆಯ ಒಡಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತಾಪ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಧರೆಯ ಜೀವಜಾಲ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ, ಮಣ್ಣು, ವಾಯು, ಜಲ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾನನದ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಶೇ 5 ಇದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭೇದದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಕುಲ, ಜೀವ ನದಿಗಳು ಮೈದಾಳಿವೆ. ಕಾನನದ ಸುತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಒಡಲನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು, ಧರೆಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಳಿಗಿರಿ ಬನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ದರ್ಶಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸಿ, ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ತನಕ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ ಕಾಲುವೆ, ಬಡಾವಣೆಗಳ ಸುತ್ತ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಗಾಳಿಗೆ ವಿಷ ವಾಯು ಪ್ರಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೂದಿ, ಕರಗದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಿ ಜಲಜೀವಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭೂಮಿ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಮರ,ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಹಸಿರು ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರುಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಬೇಕು.ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆ ಸುತ್ತ ಹರಡಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜಲಮೂಲ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಿಗೆ ತಂಪು ತುಂಬಲಿದೆ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವೃತ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತ ಅಪರೂಪ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ನೆರಳು ನೀಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಬಸವಳಿದ ಮಂದಿ ನೆರಳು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ್ಣವನ್ನೇ ಹಸಿರುಮಯ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಸಾಪ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಸಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಯದುಗಿರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>