ಗೂಳಿಪುರ: ಹಸು ಕೊಂದ ಚಿರತೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮೀಪದ ಗೂಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ತೋಟದ ಫಾರಂನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ (ಹಸು) ವನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಸೋಲಾರ್ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಚಿರತೆ ಸಮೀಪದ ಮರವನ್ನು ಏರಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಜಿಗಿದು ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೋಗಿದೆ. ತೋಟದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಹಸುವಿನ ಕಳೇಬರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕ ಮನು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಕಾಲುವೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳು ಇವೆ, ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚಿರತೆ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಜನ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸಲು ಭಯ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಬೋನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸೋಗಿನಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರ ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷಿಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>