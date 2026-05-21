‘ಹಸಿರು ಹಾವು: ಆತಂಕ ಬೇಡ’

<p>ಯಳಂದೂರು: ಹಸಿರು ಉರಗಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ಆಯಾ ತಪ್ಪಿ ಉದುರಿ ಬೀಳುವುದು ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಇವು ವಿಷ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಳೆ ಹೊರ ವಲಯದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಹಸಿರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಸಿರಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತವೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಸಿರು ಪೊದೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಾವು ಇರುವಾಗ ಜನರು ಸರಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದು, ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ನಯನದ ನೇರಕ್ಕೆ ಇವು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಉರಗಗಳು ಕಂಡಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾವುಗಳ ಆವಾಸವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಭಕ್ಷಕ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-37-538912825</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>