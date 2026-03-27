ಮಳೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು: ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಮುರಿದು, ಹಣ್ಣು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿದ್ದು ಕೃಷಿಕರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಗೊನೆ ಸಮೇತ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಉರುಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಾಳೆ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೊಳೆತು ಉದುರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಬಾಳೆ ಬಲಿತಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆಲಿಕಲ್ಲು ತಗಲಿದ ಕಾಯಿಗೆ ಕೊಳೆರೋಗ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಣ್ಣು ಕಳಚುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರ ಬಷೀರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಳೆಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಾಳೆ ಗೊನೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹುಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಉದುರುವ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಾಳೆ ಮಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದುಗ್ಗಹಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ.</p>.<p>ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವಿಎಗಳು ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಡಿಕೆ , ತೆಂಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>