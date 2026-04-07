ಬಿಸಿಲಾಘಾತ: ಬಸವಳಿದ ಜನ

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಸವಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದವಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಮೂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಜನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರಮಿಕರು, ಪಶು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಜಾನೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಲು ಪ್ರಖರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸುಡುಬಿಸಿಲು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ ಜನ ಸಂಚಾರ ವಿರಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾಯಕ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಅರಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಸವಳಿಯದಂತೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೈತೊಳೆಯುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೆರಳಿನ ಜಾಗ ಅರಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಹಸು, ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಳಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆಡು, ಕುರಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ನೆರಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೂಳಿಪುರದ ಪಶು ಸಾಕಣೆದಾರ ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಶ್ರಮಿಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೊಲ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಅಂಬಳೆ ರಾಮಮ್ಮ.</p>.<p>ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸು, ಕರುಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ತಂಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಳಲುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಶು ಸಾಕಣೆದಾರರು.</p>.<p>ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ: ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿದ ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಹಸುಗಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬೇಕು. ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶಿವರಾಜು.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಾಘಾತ: ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದಲೇ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಾಘಾತದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ತಡೆಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಾಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-37-1397534633</p>