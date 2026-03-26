ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ನೀಡುವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್ (ಎಚ್ಪಿವಿ) ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಯೋಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಎಚ್ಪಿವಿ ತಡೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 14 – 15 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಗಾರ್ಡಿಸಿಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 1 ಡೋಸ್ನಂತೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರವೂ ಇರಬೇಕು. ಸದ್ಯ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಡೋಸ್ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಶುಶ್ರೂಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಾಲಕಿಯರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಾಲಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಪೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ, ಒಟಿಪಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂಥವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಲಸಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ನಡುವೆ ಪೋಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಯು-ವಿನ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೂ ನಮೂದಿಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಬೇಡ' ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ತನುಜಾ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಗರ್ಭ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-37-510036885</p>