ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಡು ಬಸಪ್ಪಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದ ಕಾಡು ಬಸಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

' ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಬರ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಳೆಗಾಗಿ ವರುಣ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಮಿಂದು ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಬಸಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಹೂವು, ಹಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಹಣ್ಣು,ಕಾಯಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಊಟೋಪಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವನನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ