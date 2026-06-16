ಕಂದಳ್ಳಿ ಮಾದಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ

<p>ಯಳಂದೂರು: ಕಂದಹಳ್ಳಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾವತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.</p>.<p>ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೂ ಹಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಮಾದಪ್ಪ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥರೋಹಣ ಮಾಡಿ, ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಬರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೋಮಾವತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಪಿತೃಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಅರಳಿ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ದಿನಪೂರ್ತಿ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೂ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿಸಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತ ಗಣ ಅಧಿಕ ಜೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದಂಡಕಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಪಂಜಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೂಪ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಪುನೀತರಾದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ದೇವಳದ ಮುಂದಲ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-37-2060535902</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>