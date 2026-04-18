ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ ‘ತಮಿಳ್-ಕನ್ನಡ’ ಚರಿತ್ರೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಗನ್ನಡ, ತಮಿಳ್ಗನ್ನಡ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ. ಕಲೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಯ್ದಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಾದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ವೀರಗಲ್ಲು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳೂ ನಾಡಿನ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇಗ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 28 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬೇರು ಇಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗುಡಿ, ಗೋಪುರಗಳು ಪುರಾತನ ಪರಂಪರೆಯ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಗೊಳಪಡದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಶಿಲೆಗಳು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಜನ–ಜೀವನ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿವೆ.

ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಮಂಟಪ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳ ಕಲಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.

ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹದಿನಾಡು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೆಲುವು ಅರಳಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲಾ ಮಂಟಪಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕಗ್ಗಲ್ಲನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕಡೆದು ಆನೆ, ಕುದುರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಸಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಯರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಕ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಳೆಗಳ ರಚನೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಬಳೆಯ ನಾದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿವೃತ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಮೇಶ್.

ಚೋಳ, ಗಂಗ, ಹೊಯ್ಸಳ, ಪಾಳೆಗಾರರು ಈ ನೆಲದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ವಾಸ್ತು ವೈಭವ ಇಂದು ಪತನ ಕಂಡಿದೆ. ಚೋಳರು, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮುಕಟವಾದ ದೇವಳಗಳು ಅಗರ ಹಾಗೂ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ.

ದೇವಳದ ಶಿವಲಿಂಗ, ಗರ್ಭ ಗುಡಿ, ಸುಕನಾಶಿ, ಗರ್ಭ ಗೃಹ, ಜಾಲಂಧ್ರಗಳ ಸಾಲು, ವಿಶಾಲವಾದ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಗೋಪುರಗಳು ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಬಳೆ ನಾಗೇಶ್.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಜಹಗೀರ್ ದಾರ್ ಬಂಗಲೆಗಳು ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಷಡಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳ, ಜೈನರು ತಪಗೈದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕರುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತುಣುಕುಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲೆಗಳ ಜೈವಿಕ, ಸಾಂಸ್