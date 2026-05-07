ಅಗರ-ಮಾಂಬಳ್ಳಿ: ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ

<p>ಯಳಂದೂರು: ವಿವಿಧೆಡೆ ಮೇ 5 ರಿಂದ ಮೇ 6ರ ಮುಂಜಾನೆ 8 .30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಗರ- ಮಾಂಬಳ್ಳಿ 63.5 ಮಿ.ಮೀ, ಕೆಸ್ತೂರು 39, ಹೊನ್ನೂರು 18.5, ದುಗ್ಗಹಟ್ಟಿ 18, ಯಳಂದೂರು 17.2 ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧನಗೆರೆ 47.5, ಕುಣಗಳ್ಳಿ 39.5, ಸತ್ತೇಗಾಲ 39 ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ, 36 ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ , 25.5, ಹರಳೆ 22.5, ಮುಳ್ಳೂರು 19, ಕುಂತೂರು 17, ಹನೂರು 16.4 ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು 26 ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ಲೂರು 16 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-37-1434133855</p>.