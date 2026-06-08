<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಾಣಿಕರು ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಶ್ರಮಿಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಅನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ಗಳು ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಏರದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಬಸ್ ಏರಿದ್ದೆವು. ಸಂಜೆ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತು. ಪ್ರಾಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಾಡ ನಡುವೆ ಇಳಿದು ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಭಕ್ತರಾದ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಅಪಾಯದಿಂದ ಜನರ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಟ್ಟದ ನಿವಾಸಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-37-1485125958</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>