ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾವು

<p>ಯಳಂದೂರು: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ‘ಮಾವು’ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೆಂಧೂರ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ ತೋತಾಪುರಿ, ರಸಪೂರಿ, ಮಲಗೋವಾ ಸಹಿತ ಇತರೆ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾವಿನ ಕಟಾವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾವು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬೇಗ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಧು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿರುವ ಮಾವು ಕಟಾವಿಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ 2 ವಾರ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಮಾಂ ಫಸಂದ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ತೋತಾಪುರಿ, ಮಲಗೋವಾ ಮತ್ತಿತರ ಹಣ್ಣಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ಹಣ್ಣು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಲಿತ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಸ್ತೂರಿನ ಸಾವಯವ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಲೋಕೇಶ್.</p>.<p>ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮಾವನ್ನು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯೂ ತಗ್ಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ 2 ವಾರ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಜು.</p>.<p>ಹಣ್ಣಿನ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಪರಂಗಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೆಂಧೂರ ಮಾವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜೆಗೆ ₹ 165 ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ₹ 160, ನೆಕ್ಕರೆ 160, ಮಲಬಾರ್ ₹ 150 ಬೆಲೆ ಇದೆ. ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾವು ಮಾರಾಟಗಾರರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-37-1941642105</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>