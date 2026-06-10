ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಿದೆ ವನೌಷಧ, ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ನೂರಾರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು

<p><em>ವಿಶೇಷ ವರದಿ</em></p>.<p>ಯಳಂದೂರು: ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೇಶದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯಗಿಡಗಳು ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನತ್ತ ಸಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವನ ಔಷಧಗಳಾಗಿರುವ ಕಾಡು ಶುಂಠಿ, ದಾಲ್ಜಿನ್ನಿ, ಬಜೆ, ನವಲಾದಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಗಳಿ, ಸೊಗದೆ ಬೇರು ಗಿಡಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅರಳೆ, ಕಕ್ಕೆಮೊಗ್ಗು, ತೊರೆಮಾವು ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ರೂಢಿಯ ಆಹಾರ,ಆಚರಣೆ, ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಶಮನಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವನ ಮೂಲಿಕೆ, ನಾರು–ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಲಂಟಾನ ಗಿಡಗಳು ವನ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಬಿಆರ್ಟಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತಲೆ ಬೇನೆಯಿಂದ, ಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಲಭ್ಯ. ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾರು ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಯೆಬ್ಬತುಂಬೆ, ದಡಸಲು, ಬೆಜ್ಜ, ಸಿಪ್ರೆ, ಕಗ್ಗಲಿ, ಉತ್ತರಾಣಿ, ಜೂಜಕ್ಕಿ, ಪಂಚಪತ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅವುಗಳ ಎಲೆ, ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಿಆರ್ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬಳಿಕ ಕಾನನಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಹುಡುಕುವ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಔಷಧವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವನೌಷಧ ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಏಟ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆ ತಜ್ಞ ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೆಟ್ಟದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದದಿಪತ್ರೆ, ಕಾಡು ಸೋಗೆ, ನೇರಳೆ, ಕಿಂಚಗ ಮೊಗ್ಗು, ಲವಂಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವನ್ಯ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅರಿಸಿನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಬೇವು, ಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೂಲಿಕೆ ತಜ್ಞರು.</p>.<p>ಅರಳೆ, ಲೋಳೆಸರ, ತುಳಸಿ, ಕಗ್ಗಲಿ, ಮಂಡೇಸಿಗೆ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಫಲಗಳ ಜೊತೆ ಮಸಾಲೆ, ವನಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ನಾರು ಬೇರು ಸೇರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅನ್ನಾಹಾರದ ಕ್ರಮ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಊಟೋಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಿಕೆ ತಜ್ಞ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-37-131458306</p>