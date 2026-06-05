ಮುಂಗಾರು ಕ್ಷೀಣ; ಕಾಣದಾದ ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿ ಚಿನ್ನಾಟ

<p><em>ನಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ</em></p>.<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಜಲಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ತಂದಿತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಲಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಪಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಶಬ್ಧ ಮಾಯವಾಗಿದೆ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗಿನ ಚಿನ್ನಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಮೆ, ಚಿಗರೆ, ಕಾಟಿಗಳು ದೃಶ್ಯ ಕಾಣದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡು-ಕಟ್ಟೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಝರಿ-ಬುಗ್ಗೆ, ಹೊಂಡ-ಕೆರೆಗಳ ಬಹುತೇಕ ಜೀವಾವರಗಳು ಸಮೃದ್ಧ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರಷ್ಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆವಾಸ, ಕಾಡು ಕೃಷಿ, ಪೋಡುಗಳ ಜನ ಜೀವನವೂ ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಜಲಮೂಲಗಳು ಒಣಗಿರುವುದು ನೂರಾರು ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ತಂದಿತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಸಣ್ಣ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ, ಜಲ ಜೀವಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಸರ ಹಸಿರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಳನಳಿಸಿತ್ತು. ಮೇವು, ಫಲ, ಪುಷ್ಪ, ಚಿಗುರು, ಜೇನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ-ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಬಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ವೃಷ್ಠಿವನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಋತು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಟ್ರೀ ಸಂಶೋಧಕ ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ವೈಭವ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕಿರು ಝರಿಗಳು ಟಿಸಿಲೊಡೆದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಸರೀಸೃಪಗಳು, ಕೆಲ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಹಾರ ಅರಸಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾಡುಗೇರು, ಗಂದಿಗೆ, ಇಚ್ಚಿ ಹಣ್ಣು ಫಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಾನಾಡಿಗಳ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೂಲಿಕ ತಜ್ಞರಾದ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ.</p>.<p>ಕುಸಿದ ಅಂತರ್ಜಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನದಿ, ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಬಸಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ, ಕೆರೆ, ಊರಿನ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತಳಮುಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಲಿಲ್ಲಿಯಂ ನೀಲಘಿರೆನ್ಸ್, ಡ್ರಾಸೆರ, ಅಗೆರಿಕಸ್ ಅಣಬೆ, ನೀಳಲು ವೃಕ್ಷ, ಫರ್ನ್ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯ ತಜ್ಞರು.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ತರದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಿಆರ್ಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಣುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಗಿಳಿ, ಗೊರವಕ್ಕಿ, ಗೀಜಗ, ಮೈನಾ, ಕರಳಿ, ನೀಲಹಕ್ಕಿ, ಬುಲ್ಬುಲ್, ಜೇನುಕುಟುಕ ನೇರಳೆ ಮತ್ತಿತರ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಸಾರ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಚೇತೋಹಾರಿ ಸಡಗರ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-37-1501057684</p>