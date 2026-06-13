ಯಳಂದೂರು ಸಾವಯವ ಮಾವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

<p><em>ನಾ.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ</em></p>.<p>ಯಳಂದೂರು: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು , ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹಲವು ತಳಿಯ ಮಾವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಗಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.</p>.<p>ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸವಿರುಚಿ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾವಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೂ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾವು ಇಳುವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫಸಲು ಕುಸಿದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು. ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದರೂ ತಡವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಸಾವಯವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾವಯವ ಮಾದರಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದ ಮಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ವರ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಾವಯವ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾವಯವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-37-920079236</p>