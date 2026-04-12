ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಬಿತ್ತನೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಸಾಯಗಾರರು ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ರೈತರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಗರ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗು ನಾಟಿ ಜೊತೆ, ಉದ್ದು, ಅಲಸಂದೆ ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಭೂಮಿ ಹಸನುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಹನಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಗುವಳಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಬರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ರೈತರರಿಗೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನದಡಿ ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ವೆಂಕಟರಂಗಶೆಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಕೆಜಿಯ ಟಿ.9 ತಳಿಯ ಉದ್ದಿನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ₹587 ಬೆಲೆ ಇದೆ. 5 ಕೆಜಿಯ ಬಿಜಿಎಸ್ 9 ಹೆಸರು ₹ 635 ಹಾಗೂ ಡಿಸಿ 15 ಅಲಸಂದೆ ₹587 ಧಾರಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ರವಿ.</p>.<p>'ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆ ಹಾಗೂ ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಕೃಷಿಕರು ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ನಾಟಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವೂ ಮರು ಪೂರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>