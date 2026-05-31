ಮಳೆ: ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೆಯ ಮರಗಳು ಧರಾಶಾಹಿಯಾದರೆ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಮೇತ ಸುರಿದ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಬಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂಬಳೆ, ಗೂಳಿಪುರ ಹೊರ ವಲಯದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆಲೆಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಅತ್ರಾಸ್ (ತಗಡು ಸೀಟ್) ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂಬಳೆ ಕೃಷಿಕರು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಆವರಿಸಿ, ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಳ್ಯದ ಬಯಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಭಾಷಾ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಧವಸಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಳೆ ನೀರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-37-226187789</p>