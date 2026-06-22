ಮಳೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವರುಣನ ವೈಭವ ಮರೆ; ಜಲಾವರಗಳು ಬರಿದಾಗುವ ಆತಂಕ

<p><em>ನಾ.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ</em></p>.<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೃಷ್ಠಿ ವನಗಳು ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾದಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ತುಂಬಬೇಕಿದ್ದ ಮೇಘಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಧರೆಗಿಳಿಯದ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಜಲಾವರಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾನನದ ಜೀವಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ವೈಭವ ಮರೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರು ನಮೂನೆಯ ಅರಣ್ಯಗಳಿದ್ದು ಅಪಾರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಬೇಧಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಂಕು ಕವಿದಿದೆ. ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ ಕಾಣಿಸದೆ ನೀರಿನ ಪಸೆ ಜಿನುಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಿರಿ ಕಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಜಲದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದೆ ಜಲಾವರಗಳು ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿರುವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಸಹಿತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯು ಇಂಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಟ್ರೀ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ.</p>.<p>ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 0.8 ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೋಲ ಕಾಡು ವಿನಾಶದ ಅಂಚು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಾಡು ಪುಷ್ಪಗಳು, ಕೀಟ, ಪಕ್ಷಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಟೈಗರ್ ಬಿಟ್ಟೇನ್ ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ್ ಟ್ರೋಗೂನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಲಿದೆ. ಫಾಕ್ಸ್ಟೇಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್, ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಪಾಗ್ನಂ ಮಾಸ್, ಪಾಚಿಗಳು ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಡುವ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಕಾಡು ಜೀವಾಮೃತದ ಪಾತ್ರೆ: ಬಿಳಿಗಿರಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಸುಮಾರು 540 ಚ.ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 9 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಾಸರಿ 150 ರಿಂದ 200 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರಲಿದ್ದು, ವನಮೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 250 ಸೆಂ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಮಳೆ ದಾಖಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ 1.600 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸದಾ ಹಸಿರಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷತೆ: ಕುಮಾವು, ಲಿಯಾನ, ಕೆಸಿಲು, ಅರಗೆ ಅಂಬು, ಸುರವಿಲು, ಚೆನ್ನೇರಕ ಹಾಗೂ ಕರ್ವಾಡಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಗಿಸಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಜಲಚಕ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮರಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ನೆರಳಿನಿಂದ ಲಂಟಾನದಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರೂರಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಲ ಹುಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಮೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಟ್ರೀ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-37-381784591</p>