ಮಳೆಗೆ ಚೇತರಿಸಿದ ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾಫಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಫಸಲು ಗಳಿಗೂ ಮಳೆಯು ಜೀವದಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು , ಬೆಳೆ ಉಳಿಯುವ ಆಶಾಭಾವ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 650 ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು 750 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ರೊಬಸ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕಾಫಿ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಕಚ್ಚಿದ್ದು. ಫಸಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲಿನ ದಗೆಗೆ ಕಾಫಿ ಗಡಿಗಳು ಬಾಡುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏ. 30 ಹಾಗೂ ಮೇ 1ರಂದು ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿ ಕೊಂಡಿವೆ. ಬಿಸಲಿಗೆ ಬಳಲಿದ್ದ ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ತಂದುಕೊಡುವ ಆಶಾಭಾವ ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇತ್ತು. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಭಾದೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಕರಿ ಮೆಣಸು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಸೊರಗಿ ತೋಟಗಳು ಬಣಗುಡುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>'ನೀರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶೇ 90 ಭಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಫಸಲು ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಗಾರರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಬಳಸಿ ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಳೆಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬೇಸಾಯಗಾರರು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>