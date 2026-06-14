ಯಳಂದೂರು ರಂಗಧಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರ, ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಡುವೆಯೂ ಭಕ್ತಿ

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ರಂಗಧಾಮನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ನಸುಕಿನಿಂದಲೇ ಬನದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಶೀತಗಾಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದರೂ ಮಳೆ ನಡುವೆ ಹರಕೆ, ದಾಸ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಎಳೆದರು. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ವಾರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ರಜಾ ದಿನ ಪ್ರಯಕ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕರು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಧೂಪ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೂವು, ಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತ ಜನರು ಹೋಮ, ಹವನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ ಪಡೆ ಬೇಟಮಣೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನ ರಜಾ ಅವಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ತಗ್ಗಿದೆ. ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿದಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-37-679519049</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>