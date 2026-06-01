ಹಾವಿನ ಕಾಟ: ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಕಟ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ ನಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಬಳೆ ಹೊರವಲಯದ ತೋಟದ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಮಹೇಶ್ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಹೊನ್ನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಐದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ, ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ತೆರಳುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಸುತ್ತಲ ಗೋಡೆ ಬಿರುಕು, ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣ, ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ, ಬಾಗಿಲ ಸಂದು, ಕಟ್ಟಿಗೆರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ರೈತ ಹೊನ್ನೂರು ಶಿವು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಾಗರಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಹಾವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯವು ಮೇ-ಜೂನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅರಸಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಸುತ್ತ ಪೊದೆಗಳು, ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆ ಸುತ್ತಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಿಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾವು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹಾವು ಸಂರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂತೆಮರಹಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಕ್ ಮಹೇಶ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-37-1437405769