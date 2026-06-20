ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಪೀಡಿತರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹ ಸಲ್ಲದು - ಡಾ. ತೇಜಸ್

<p>ಯಳಂದೂರು: ‘ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಕೋಶ ಕಾಯಿಲೆ (ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ) ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೋಗ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಜಿಕೆಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ತೇಜಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಿಕೆಕೆ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕುಡುಗೋಲು ಕಣ ರೋಗದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ರೋಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮುಖ ಬಿಳಿಚು ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೂ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ ಪುನೀತ್, ‘ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಗುಣಾಣು (ಜೀನ್) ಇದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೋಗ ಪೀಡಿತರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ತಡೆದು ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡಿ ಮಂದಿಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಮಾತ್ರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಲಿಗ ಮುಖಂಡ ಪಂದೆಗೌಡ, ಕೇತೇಗೌಡ, ಐಪಿಎಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಪುನೀತ್, ಫಯೀಮಾ, ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-37-689625829</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>