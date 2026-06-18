ಕಾಡು ಕೃಷಿ; ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿ

<p>ಯಳಂದೂರು: ‘ಸೋಲಿಗರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಪರಂಪರಾಗತ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಏಟ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದ ಅಡವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಏಟ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ‘ಗ್ರಾಮಮಿತ್ರ’ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಏಟ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳ ಉಳಿವು, ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಬೇಸಾಯ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಗಿರಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಉಣಿಸುವುದು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೀಟಮುಕ್ತ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಿಲಿಂದ್ ಬುನ್ಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಟ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯವು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವ, ಬಳಸುವ, ಸುಸ್ಥಿರ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಏಟ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಮಾದೇಗೌಡ, ಪ್ರೀತಿಸಿಂಗ್, ರಂಜನ್, ಅಪರಾಜಿತ ಜಯರಾಂ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೊಮ್ಮಯ್ಯ, ವಿಜಯ್ ರಸ್ಕಿನಾ, ಸ್ಮ್ರಿತಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್, ಜೇಡೆಸ್ವಾಮಿ, ಕೇತಮ್ಮ, ಅಡವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾದಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-37-1945136409</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>