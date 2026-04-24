ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಯಳಂದೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ- 1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಶೇ 92.23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 824 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 760 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಸಿಂಧೂ 625 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 611 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಎಎಸ್ಡಿವಿಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 99 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರವೀಣ್ 608 ಅಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ, 25 ಮಂದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶಾ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತನ 608 ಹಾಗೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತನಾ 602 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 91.3, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶೇ 89, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಶೇ 97.6, ವಿಜಿಕೆಕೆ ಶೇ ಶೇ 72, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಶೇ 97.8, ಸುಷ್ಮಾ ಶೇ 64, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೇ 80, ಹೊನ್ನೂರು ಭೀಮ್ ರಾವ್ ರಾಮ್ಜಿ ಶೇ 96.36, ಲಯನ್ಸ್ ಶೇ 85.7, ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಶೇ 83 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಟಕಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಮದ್ದೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 100 ಮತ್ತು ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಕೆಸ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 95.5 ಬಂದಿದೆ. 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಶೇ 93.55 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು , ಐವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ, ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಾಸೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>