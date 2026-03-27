ಸುಡು ಬೇಸಿಗೆಯ ರಾಜ ಕರಬೂಜ

<p>ಯಳಂದೂರು: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಝಳದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಹ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕರು ಕರಬೂಜ (ಮಿಣಕೆ ಹಣ್ಣು), ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಕಬ್ಬಿನಹಾಲು, ಎಳನೀರು ಸೇವನೆಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣುಗಳ ಇಳುವರಿ ಈ ಬಾರಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಟ ಬಾಧೆ, ಬೀಜಗಳ ಕೊರತೆ, ದರ ಹೆಚ್ಚಳ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರಬೂಜ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕರು.</p>.<p>ರೈತರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 25ಕ್ಕೆ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ಡಿದ್ದು ಮಾರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಕರಬೂಜ 40 ರಿಂದ 50ಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡಿಹಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಗೆಯ ದಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕರಬೂಜವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕರಬೂಜ ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಮಂದಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಬೂಜ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಕೊಯಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರಬೂಜ ಈ ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಣಿವು ನೀಗಿಸಲು ರಾಗಿ ಗಂಜಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಸೇವನೆ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಮಿಣಕೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರ ಹಬ್ಬ, ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಮತ್ತಿತರ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕ ವೈ.ಕೆ.ಮೋಳೆ ನಂಜಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p>ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಕೊಯಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಕೀಟಬಾಧೆಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಯಿತು. ಕಾಯಿಗಳ ಗಾತ್ರವೂ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-37-735427791</p>