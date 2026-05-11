ಮತ್ಸ್ಯ ಬೇಟೆಯತ್ತ ಯುವಕರ ಚಿತ್ತ

ಯಳಂದೂರು: ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜೀವನದಿ ಸುವರ್ಣಾವತಿಯ ಒಡಲು ತಳಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆಸರಿನ ನಡುವೆ ಕಾಣುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಯುವಕರ ಪಡೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ತರಹೇವಾರಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಾರದ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರಳುವ ಮೀನು ಶಿಖಾರಿಯ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣಿಗನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊನ್ನುಹೊಳೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಬಂದರೆ ನದಿಪಾತ್ರ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ದಂಡೆಗಳ ಸಾಲು, ಕ್ವಾರಿಯಿಂದ ನದಿ ಸೇರುವ ಮದ್ದು ಮಿಶ್ರಿತ ಜಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಸುವ ಏಡಿ, ಕಪ್ಪೆ, ಮೀನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಲೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>'ಕಬಿನಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಹೊಳೆಯೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ನೆರೆ ಬಂದು ಊರು-ಕೇರಿ ಒಂದು ಮಾಡುವುದೂ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುನಾಯಿ, ಆಮೆ, ಮೀನುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ತಳ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮೀನು ಬೇಟೆಗೆ ಯುವಕರು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಗಣಿಗನೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಮೀನಿನ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ಸ್ಯ ಬೇಟೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಗೆಂಡೆ, ಜುಲಾಬಿ ಮತ್ತಿತರ ಮೀನುಗಳಷ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಆನೆ ಮೀನುಗಳು ಆಗಾಗ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವುದಿದೆ. ಮೀನನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಿಗರೇ ಕೊಂಡು ಮೀನೂಟ ತಯಾರಿಸಿ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಶಿಖಾರಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮತ್ಸ್ಯಬೇಟೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಮೀನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಂಭ್ರಮ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಡಿದ ಮೀನನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಚೆಗೆ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಲಾವರಗಳ ಪಾತ್ರ, ಕಳೆ ಗಿಡಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಜಲಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೀನು ಬೇಟೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳ ಸಂತತಿ ನಶಿಸಿದೆ' ಎಂದು ವೈ.ಕೆ.ಮೋಳೆ ನಾಗರಾಜು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮೀನುಗಳು ಇವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೀನುಗಳು ಪಾಚಿ, ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತಾರು ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಮೀನುಗಳು ಬಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾರ ಸ್ವಾಮಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>