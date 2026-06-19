ಕಾಡುಜನರ ಕಾಡುವ ಕುಡುಗೋಲು ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ

<p><em>ನಾ.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ</em></p>.<p>ಯಳಂದೂರು: ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುಡಗೋಲು ಕಣ ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್) ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ರಿಸರ್ಚ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ವಿಜಿಕೆಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಿತ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಹಾಡಿ ಪೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ರೋಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಅರಿವು, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಸಹಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಸಹಿತ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ರೋಗದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜಿಕೆಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಎಲ್ಕೆಸಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕರುಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ವಿಜಿಕೆಕೆ, ಐಪಿಎಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮನೋಹರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಔಷಧ, ವಂಶವಾಹಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡದಂತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 14 ಜನರಿಗೆ ಸಿಕಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಿಕಲ್ಸೆಲ್ ರೋಗ ಪೀಡಿತರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು ಸಿ ಆಕಾರ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಕುಡಗೋಲು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ‘ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶ’ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಕೈಗಳ ಸಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಿತ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಸಿಕಲ್ಸೆಲ್ ರೋಗ ದೃಢ ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಅದೃಶ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲರು ಎಂತಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಔಷಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ತನುಜಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಕಲ್ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ವಂಶವಾಹಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂದುವರಿಯವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಯಿಲೆ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಜೀವನವಿಡೀ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.</p>.<p>ಸಿಕಲ್ಸೆಲ್ ವಂಶವಾಹಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿ ಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರು, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕಾಯಿಲೆ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-37-175978137</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>