ಬಿಳಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಕಾಟ

ಯಳಂದೂರು: ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಜೋಳ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿಹುಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಕೊರಕ ಕೀಟಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ರೈತರು ಫಸಲು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 40 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಸಬಾ ಮತ್ತು ಅಗರ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ರೈತರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೊನ್ನೂರು ಕೆಸ್ತೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಿಳಿಜೋಳಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕ ಹುಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೂತು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಳಿ ಒಣಗಿ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಆಹಾರದ ಮೂಲವಾದ ಬಿಳಿಜೋಳವನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೂ ಮೊದಲು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆಗೆ ಬಿಳಿಜೋಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಳಿಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ಕಾಡಿದೆ. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಮಳೆಯ ಅಭಾವವೂ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೊನ್ನೂರು ರೈತರಾದ ಮಾರಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಜಯ್ಯ.</p>.<p>ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 120 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಫಸಲು ಕೊಡುವ ಗಿಡ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಭಾದೆಯಿಂದ ನಲುಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಕೈಬಿಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಸಿದ್ದಯ್ಯ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಜಿ. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅವರು, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಜೋಳ ಮತ್ತು ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಸಾಯಗಾರರು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಕರಿಸಿದ್ದು, ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಲದ್ದಿಹುಳು ಕಾಟ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿಗೂ ಮೊದಲು ಆಳ ಉಳಿಮೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥಯೋಮಿಥೋಕ್ಸಾಮ್, ಎಎಸ್ಸಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಮಾಕ್ಸಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 0.4 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ಬೆಳೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮರಿಹುಳ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>