ವರುಣನ ಮುನಿಸು, ಬತ್ತಿದ ಕಾಲುವೆಗಳು - ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬವಣೆ

<p><em>ನಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ</em></p>.<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಜಲದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಆಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತಳ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ನದಿಮೂಲಗಳು ಭಣಗುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಬೇಸಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಇದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಅನ್ನದಾತನ ಬವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜಲಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಋತು ತಡವಾದರೂ, ಕೃಷಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ವೇಗ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಿರುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂಗಾರು ತಡವಾದರೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಜೂನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬಂದರೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಬಿತ್ತನೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಗಿ, ಭತ್ತ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಬಿನಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಹಿಡುವಳಿಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಬಾಧಿಸಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರಿಗೂ ತಳಮಳ ತಂದಿತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಗರ ಕೃಷಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್.</p>.<p>ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸಬಾ ಮತ್ತು ಅಗರ ಹೋಬಳಿಗಳಿದ್ದು ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಬಿನಿ ಕಾಲುವೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಕೃಷಿಕರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಕಾಶ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಈ ಬಾರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತಳಮುಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು’ ಬೆಲ್ಲತ್ತ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿಕ ಹೊಂಗನೂರು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಎಳ್ಳು, ಜೋಳ, ಅಲಸಂದೆ, ಹೆಸರು ಬೆಳೆದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ. ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲುವೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿದ್ದು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಹರಿವು ತಗ್ಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಅಂಬಳೆ ಶಿವಕುಮಾರ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-37-162530663</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>