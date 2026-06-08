ಯಳಂದೂರು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸೋಮರಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಉದ್ಭವ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ಕೆರೆ ದಂಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಜಲಾವರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಿಂದರು. ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಗಳ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿ ಗಂಗಾಧರನಾಥನಿಗೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಭಸ್ಮಾಧಿ ಗಂಧಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸೋಮರಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಜಯ ಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ತೇಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಟದ ಮೇಲೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೌಕರರು, ಸೋಲಿಗರು, ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಥಮರು ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಕರು ಶಿವ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹೂಹಾರಗಳ ಅಲಂಕಾರದ ನಡುವೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯ ದಾಸರು, ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಪುಷ್ಪೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>‘ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ 60 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದವು’ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ: ಸಂಜೆ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸೋಲಿಗರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಂಗಾಧರನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಂಗಳವಾದ್ಯದ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಿಸಿ, ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿ, ಅರ್ಚಕರು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರು ಎಂದು ಆಗಮಿಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅದ್ವೈತದ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಶೈವ ಪಂಥಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭವ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಗಂಗಾಧರ (ಶಿವ) ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ಪಾಪ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ರಂಗನಾಥ (ವಿಷ್ಣು) ಅಲಂಕಾರ ಶೋಭಿತನಾಗಿ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ, ಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವವು ಮೇಳೈಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-37-1034343030</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>