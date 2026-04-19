ಬಿಸಿಲಾಘಾತ; ತತ್ತರಿಸಿದ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು

<p>ಯಳಂದೂರು: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರಳು ಅರಸಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಠಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷಿಕರು, ದನ ಕುರಿ, ಆಡು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆಯೇ ನೆತ್ತಿಸುಡುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷಿಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವುದರೊಳಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶ್ರಮಿಕರು ಶಾಖದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿ, ಎಮ್ಮೆ, ಹಸು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಜಲಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಲ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಶ್ರಮಿಕರು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪ್ರಸ್ತುತ 35 ಡಿಗ್ರಿಯವರೆಗೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಊಟಿ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನದಿ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಜಾನುವಾರಗಳು ದಾಹ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇರಸವಾಡಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆದಾರ ನಂಜನಾಯಕ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳಗಿನ ಕೂಲಿ ಅರಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚು ತಟ್ಟದಂತೆ ಸೆರಗು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಳೆ ಕೀಳುತ್ತೇವೆ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೋಗು ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೊನ್ನೂರು ನಂಜಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇವು ಮೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ನೆರಳು ಇದ್ದ ಕಡೆಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇರುವ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ದಣಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಕಂಡರೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಸು, ಎತ್ತುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹ ತಂಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕರು.</p>.<p>‘ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆರಳದೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮೇನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ: ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಸು, ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಸಿದ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಗಾಗ ನೀರು ಸಿಂಪರಿಸಬೇಕು, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಶು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ) ಡಾ.ಶಿವರಾಜು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-37-459557295</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>