ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋನ್ಮಣಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಳದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಗಣಪತಿ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸ ಹಾಗೂ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು,

ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಭಕ್ತರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಧೂಪ, ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

'ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿವಲಿಂಗವು ಶಿಲೆಗಳ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿದ್ದ ದೇಗುಲವನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುನರ್ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಜೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಫಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಶಿವ ಸಹಸ್ರ ಏಕಬಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಸಿ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೂಮೊದಲು ಅಗರ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ