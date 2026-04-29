ನಾಳೆ ರಂಗನಾಥನ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ

ಯಳಂದೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬನದ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಏ.30ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ರಥವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ದೇವಳ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವರು.</p>.<p>'ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.13ರಿಂದ 10.27ರ ನಡುವೆ ತೇರಿನ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದು, ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರ 'ಗೋವಿಂದ' ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗರುಡ ತೇರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ತೇರು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಕಳೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ದಾಸರು ಧನ, ಧಾನ್ಯ ಎರಚಿ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ದೇಗುಲ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಚೈನ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟ ತಲುಪಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಥದ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ತೇರು ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕೆಲಸ ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರು ಬಸ್ ಹಿಡಿಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ವೃದ್ಧರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ ಏರುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶುಶ್ರೂಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಭಕ್ತ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>