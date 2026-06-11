ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ

<p>ಯಳಂದೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳ ಕಟಾವು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಕೊಯ್ಲಿನ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ, ಧಾನ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ರೈತರು ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳ ಬದಿ ಬೆಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಗೋವಿನಜೋಳ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದೆ, ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲುನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ಹವಾಮಾನ, ಚಳಿ ಗಾಳಿ, ತುಂತುರು ಮಳೆಯೂ ಆಗಾಗ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಲು ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾದ ಕೊರತೆ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳ ಸನಿಹವೇ ದವಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ರೈತರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಸನುಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಸುಕಿನಜೋಳ, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದೆ ರಾಶಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ (ಟಾರ್ಪಲ್) ಹಾಸಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಕಾಳು ಸುರಿದು ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ದಾನ್ಯವನ್ನು ಹರಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ ಬರುವ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಳೆ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರ ಗಂಗವಾಡಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಟಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಕೊಯಿಲು ಯಂತ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕೊಯಿಲು, ರಾಶಿ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರೈಸುವ ತನಕ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರ ಬವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಅಗರ ಗ್ರಾಮದ ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತ ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-37-537192025</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>