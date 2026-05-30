ಗೂಳಿಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮೀಪದ ಗೂಳಿಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ವರೆಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಮೋಡಗಳ ಸಾಲು ದಟ್ಟೈಸಿತು. ಗಾಳಿ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲ ಅಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಮಳೆಯೂ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಜನ, ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮನೆ ಸೇರಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಕೃಷಿಕರು ಸಂಜೆ ಮಳೆ ನಡುವೆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಪರಿತಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಮೋಡ-ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಮೇತ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ತುಂಬಿತು. ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೊರ ಹರಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮರ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ, ಮಾವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಳಿಪುರ ಕೃಷಿಕ ಬಷೀರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-37-590693107</p>