‘ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್’: ಕುತುಬ್ ಎ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮನ್ನಣೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಂತಸದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರು ಪಡೆದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತರು ಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಮುಂದಾದರು. ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರು ಪಡೆದಿದೆ.

ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ ಬಳಿಕ ಆಚರಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್, ಈ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎನ್ನದೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಮಾಜ್ ಬಳಿಕ ಕಬರ್ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ಜೊತೆ ಊಟೋಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಹಬ್ಬ: 'ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ. ಅದು ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಯಾರು ಹಬ್ಬದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಹಾರ ನಿರ್ಭಂದಿಸಿ ಕಠಿಣ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು. ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರೋಪವೇ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ರಂಜಾನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ರ್ ಝಕಾತ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡುವ ದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಮುನಾವರ್ ಬೇಗ್.

'ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯೂ ಸುರಿದಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧ್ಯಾನ, ಉಪವಾಸ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಲಗಾಮು, ಆಸ್ತಿ, ಪಾಸ್ತಿ ಆಧರಿಸಿ ನೀಡುವ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕರುಣೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕ್ಷೆಮೆ ಹಾಗೂ ನರಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು, ರೋಗಿ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಇತರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲು ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು.

ಈ ಬಾರಿ 5 ಶುಕ್ರವಾರ

'ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಕವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ 1ರಂದು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 5 ಶುಕ್ರವಾರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 'ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್