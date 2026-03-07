ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರೆ: ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ:</strong> ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕತುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ರಥವನ್ನು ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ವೀರಭದ್ರ ಕುಣಿತ, ಕಂಸಾಳೆ, ಡೊಳ್ಳು, ನಗಾರಿ, ಗೊರವರ ಕುಣಿತ ಇತರೆ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು. ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂತರ ರಥವನ್ನು ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜನ ಜಂಗುಳಿ: ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದವರು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗೃಹಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮಾರಾಟ ಜೋರಿತ್ತು.</p>.<p>ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಜನವೋ ಜನ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು, ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>